Sivas'ta Ocak Ayında Konut Satışları Yüzde 70 Artış Gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sivas'ta Ocak 2024'te 704 konut satıldı, geçen yıl aynı dönemde ise 413 konut satılmıştı. Satışların 93'ü ipotekli, 611'i ise diğer satışlar kategorisindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni yılın ilk ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.
Verilere göre 2024'ün Ocak ayında 413 konut satılan Sivas'ta bu yılın Ocak ayında 704 konut satıldı. 704 konutun 93'ünü ipotekli satışlar, 611'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın ilk ayında satılan 704 konutun 288'ini ilk satış, 416'sını ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi