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Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Artış Gösterdi

Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Artış Gösterdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta 2023'te 186 bin 527 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 201 bin 888'e yükseldi. Şehirde trafiğe kayıtlı taşıtların büyük bir kısmını otomobiller oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta 2023'te 186 bin 527 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2024'te 201 bin 888'e çıktı.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 104 bin 486'sını otomobil, 37 bin 567'sini traktör, 30 bin 557'sini kamyonet, 17 bin 646'sını motosiklet, 6 bin 592'sini kamyon, 3 bin 54'ünü minibüs, bin 300'ünü otobüs, 686'sını ise özel maksatlı araç oluşturdu.

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2024'te 5 bin 819 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 808'ini otomobil, 896'sını kamyonet, 663'ünü traktör, 185'ini motosiklet, 70'ini minibüs, 162'sini kamyon, 26'sını otobüs, 9'unu da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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