Sivas'ta Konut Satışları Yükseldi, Nisan'da 691 Konut Satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Sivas'ta 2024 Nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre önemli bir artış gösterdi. 2023 Nisan ayında 362 konut satılırken, bu yıl 691 konut satıldı. Satışların 224'ü ilk, 467'si ikinci el konutlardan oluştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025'in Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.
Verilere göre 2024'ün Nisan ayında 362 konut satılan Sivas'ta bu yılın aynı ayında 691 konut satıldı. 691 konutun 87'sini ipotekli satışlar, 604'ünü ise diğer satışlar grubu oluşturdu.
TÜİK konutların satış durumuna göre istatistiklerini de paylaştı. Buna göre Sivas'ta bu yılın Nisan ayında satılan 691 konutun 224'ünü ilk satış, 467'sini ise ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi