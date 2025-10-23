Sivas'ta Eylül Ayında Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta ağustos ayında 212 bin 94 olan motorlu kara taşıtı sayısı, eylülde 213 bin 476'ya çıktı.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 110 bin 332'sini otomobil, 38 bin 197'sini traktör, 31 bin 669'unu kamyonet, 21 bin 333'ünü motosiklet, 6 bin 787'sini kamyon, 3 bin 122'sini minibüs, bin 300'ünü otobüs, 736'sını ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 615 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta eylül ayında 6 bin 615 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 377'sini otomobil, 917'sini kamyonet, 609'unu traktör, 431'ini motosiklet, 109'unu minibüs, 134'ünü kamyon, 24'ünü otobüs, 14'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS