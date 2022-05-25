Sivas'ta Demirağ OSB'de üretilen ilk vagonlar Almanya'ya uğurlandı - Haberler

Sivas'ta Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne ( Osb ) kurulan vagon fabrikasında üretilen 60 vagondan 17'si törenle Almanya'ya uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ OSB'de kurulan Gök Yapı Vagon Fabrikası'nda 60 vagonun üretimi tamamlandı.

Aynı zamanda Demirağ OSB'nin ilk üretimi olan vagonlardan 17'sinin Almanya'ya gönderilmesi için fabrika önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Sivas'ın sanayisi, üretimi ve istihdamı için çok önemli bir günü yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan fabrikamızın ürünlerini inşallah birazdan yolcu edeceğiz." dedi.

Demirağ OSB'nin, kentin ekonomik kalkınmasında en büyük dönüm noktalarından birisi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Özgün yapısı, güçlü planlaması ve teşvik mekanizmalarıyla Demirağ OSB, hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Cazibe Merkezleri Programı'na alınan bölgemiz, sunduğu avantajlarla bölgeye değer katacak birçok firmayı çekim etkisine almış durumdadır. Şu an bölgede tahsisini gerçekleştirdiğimiz 41 firmamız toplam 7 milyar lira yatırım bedeline ve 14 bin 243 istihdam hedefine sahip." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise 2003 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Demir yolları devlet politikası haline getirilmeli." sözünü hatırlatarak lokomotif üretiminin durduğu, terk edilmiş demir yollarından şimdi bu duruma geldiklerini vurguladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yıllardır atıl durumda kalan arazinin Demirağ OSB'ye dönüştürülerek "Sivas'ın kızıl elması" haline geldiğini, Demirağ'ın ihracata yönelik üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını vurguladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise vagon fabrikasının teşvik kapsamına alınmadan önce büyük cesaret göstererek Demirağ OSB'ye yatırım yaptığını hatırlatarak, bölgenin Cazibe Merkezleri Programı'na alınmasıyla da şaha kalktığını söyledi.

Bu yıl hem 1.OSB hem de Demirağ OSB'de toplam 700 vagon üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Gök Yapı AŞ Genel Müdürü Nurettin Yıldırım da gelecek yıl bu sayıyı 1000'e çıkaracaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dualar okunarak, vagonlar Almanya'ya uğurlandı.