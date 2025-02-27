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Sivas'ta 16 Bin 404 Üreticiye 903 Milyon TL Tarımsal Destek

Sivas'ta 16 Bin 404 Üreticiye 903 Milyon TL Tarımsal Destek
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Sivas'ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin TL destekleme ödemesi yapılacak. Bu destek, 2024 üretim yılı için Hububat Baklagil ve Dane Mısır Destekleme Ödemesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Tarım ve hayvancılığın önemli kentlerinden birisi olan Sivas'ta 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin TL destekleme ödemesi yapılacak.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci ili konumunda olan Sivas, tarımsal ve hayvansal ürünler üretiminde önemli bir yer tutuyor. Mevsim ve arazi şartları açısından tarımsal ve hayvansal üretime elverişli olan Sivas, birçok üretim alanında ilk 10 içerisinde yer alıyor. 955 bin 722 hektar alanda tarım faaliyetleri yapılırken, 827 bin 303 hektar alan ise mera olarak kullanılıyor.

Son 20 yılda toplam 20,9 milyar TL tarımsal destek alan Sivaslı üreticilere 2024 üretim yılı Hububat Baklagil ve Dane Mısır Destekleme Ödemesi çerçevesinde 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin 806 TL ödeme gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ödemenin ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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