Sivas Organik Tarım AŞ, Almanya ve Azerbaycan'a açılmayı hedefliyor

Kamu-üniversite-sanayi ortaklığıyla kurulan Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ), katı ve sıvı solucan gübresi üretimini artırıp, Irak'ın ardından Almanya ve Azerbaycan pazarına açılmayı hedefliyor.

Valilik, belediye, İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 2019'da kurulan şirket, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde 2 bin 400 metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Son yıllarda üretimini artıran SORTAŞ, Irak'ın ardından Almanya ve Azerbaycan'a sıvı solucan gübresi ihraç etmeye hazırlanıyor.

SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, AA muhabirine, 2019 yılında kurulan SORTAŞ'ın katı ve sıvı solucan gübresi üretimine devam ettiğini söyledi.

Hem yurt dışında hem yurt içinde önemli ölçüde satış potansiyeli yakaladıklarını, Irak'a yaptıkları ihracatın ardından Almanya ve Azerbaycan'dan olumlu dönüş aldıklarını dile getiren Tutar, "2024 yılında inşallah hem Azerbaycan'a hem de Almanya'ya ihracatımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Sivas'ta ayçiçeğinde, pancarda, patateste ve buğdayda sıvı solucan gübresinin yoğun şekilde kullanıldığını belirten Tutar, "Çiftçilerin olumlu dönüşleri bizi mutlu ediyor. Tokat'ta domates, biber ve patlıcan üretiminde gübremizi çiftçilerimizle buluşturduk ve onlardan da çok güzel dönüşler aldık." diye konuştu.

"Hümik asit ve sıvı solucan gübresini birlikte kullandık"

Ürünlerine talepten mutlu olduklarını vurgulayan Tutar, şunları kaydetti:

"Yıllık 300 ton katı, 300 ton da sıvı solucan gübresi üretim kapasitemiz var. Bu yıl içinde sıvı hümik asit üretimini de gerçekleştirdik. Yaptığımız araştırmalarda sıvı hümik asitle sıvı solucan gübresinin birlikte kullanımının çok daha etkin olduğunu gördük. Bunun üzerine yaptığımız çalışmalarda kendi üretim prosesimizi geliştirerek sıvı solucan gübresiyle üretmiş olduğumuz hümik asidi çiftçilere beraber sunduk. Yani çiftçi hümik asidi sıvı solucan gübresiyle kullanarak hem serada hem tarla bitkilerinde verimi artırdı, toprak kalitesinin yükselmesinde önemli ölçüde yol katetti."

Talebe yetişemedikleri için üretim kapasitelerini artıracaklarını söyleyen Tutar, "2 yıldır bölgemizde satış yapıyorduk. Geçen yıl Irak'a ihracatımız, bu yıl Azerbaycan ve Almanya'ya teşebbüslerimiz oldu. Adana bölgesinden hem katı hem sıvı solucan gübresi hem de hümik asit olmak üzere 3 tır siparişimiz var. 2024 yılı itibarıyla mutlaka kapasite artışına gitmemiz gerektiğini öngörebiliyoruz." diye konuştu.

"Hedef, 1000'er tona çıkmak"

Tutar, pazar anlamında sıkıntı yaşamadıklarını, fizibilite çalışmaları yaparak kapasite artırımına gitmeyi planladıklarını belirtti.

Gelecek yıllar için hedeflerine ilişkin de bilgi veren Tutar, "Gelecek yıl ilk etapta 1000 ton katı ve 1000 ton sıvı solucan gübresi, 1000 ton da hümik asit üretmeyi hedefliyoruz. Kimyasal gübreyi daha az kullanarak bozulmuş olan toprağın yapısını düzeltip daha yüksek rekoltede ürün alan çiftçilerimiz hem kazanıyor hem de üretimlerini çiftçiye ulaştıran şirketimiz istihdam sağlıyor. Çok büyük bir şirket gibi gözükmesek de birkaç yıl içinde Sivas'ın önemli şirketlerinden biri olacağımızı düşünüyoruz." dedi.