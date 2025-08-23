Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Yolcu Sayısında Artış
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde faydalanan yolcu sayısının bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda yüzde 40 arttığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.
2024'ün Ocak-Temmuz döneminde 243 bin 322'si iç hatlara, 4 bin 252'si ise dış hatlara olmak üzere 247 bin 574 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in aynı döneminde 291 bin 125'i iç hatlara, 5 bin 962'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 297 bin 87 kişi faydalandı.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan faydalanan yolcu sayısı 2025'in Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda yüzde 40, toplamda ise yüzde 20 oranında arttı. - SİVAS