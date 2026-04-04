Sivas'taki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Sivas'taki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı öncesi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki hayvan pazarında alıcılar ve satıcılar arasında yoğun bir hareketlilik görülüyor. Çevre illerden gelen besicilerin kurbanlık hayvan satışları devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

İlçe merkezinde kurulan ve yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi bulunan ruhsatlı hayvan pazarı, cumartesi günleri alıcı ve satıcıları buluşturuyor.

Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin başladığı pazarda, çevre illerden gelen besiciler ile alıcılar arasında alışveriş sürüyor.

Küçükbaş hayvanlarını satmak için Kayseri'den gelen Feyzullah Doğan, kurbanlık satışlarının her yıl belirli bir piyasası olduğunu belirterek, "Genellikle genç ve etli hayvanlar tercih ediliyor. Her malın alıcısı olduğu gibi her kurbanın da alıcısı var. Bu sene koyun fiyatları 18 ile 22 bin lira arasında değişiyor." dedi.

İlçe merkezinden pazara gelen Aydın Yılmaz ise kurbanlık alım satımlarının başladığını ifade ederek, "Şu an alıcılara göre fiyatlar uygun sayılır. Piyasa dalgalı, hayvan sayısı fazla olunca bu durum fiyatlara da yansıyor. Ancak genel olarak hayvanlar değerinde satılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
