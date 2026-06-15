Sivas'ta ihracat azaldı
Ticaret Bakanlığı verilerine göre Sivas'ta mayıs ayı ihracatı geçen yıla oranla yüzde 44 düşüşle 22,4 milyon dolara geriledi. Ocak-mayıs döneminde ise ihracat yüzde 14,82 azaldı.
Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini paylaştı.
Verilere göre Sivas'ta 2025'in mayıs ayında 40 milyon 128 bin 760 dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında yüzde 44 oranında azalarak 22 milyon 424 bin dolara geriledi.
Sivas'ta ihracat verileri ocak-mayıs döneminde de düşüş gösterdi. Kentte geçen yılın ilk 5 ayında 141 milyon 951 bin 240 dolar düzeyinde olan ihracat bu yılın aynı döneminde yüzde 14,82 oranında azalarak 120 milyon 951 bin 240 dolara düştü. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı