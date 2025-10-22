Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Patates Hasadı ve Öğrencilere Yemek Bursu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yetiştirilen patateslerin hasadına başlandı. Satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirler ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu olarak verilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekimi gerçekleştirilen ve yetişen patateslerin hasadı başladı. Bilim, eğitim ve üretimi bir arada yürüten merkez, aynı zamanda yardımlaşma ve toplumsal katkı hedefleri doğrultusunda önemli bir tarımsal üretim sürecine imza attı. Merkezde üretilip tüm şehre satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirler ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu olarak verilecek.

Tohumluk mor patates de üretildi

Merkez bünyesinde gerçekleştirilen üretim ve hasat hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, bünyemizde birçok tarımsal ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerden biri de patatestir. Patatesi hem geleneksel tarım yöntemleriyle kimyevi gübre ve tarım ilaçları kullanarak hem de doğal yollarla çiftlik gübresi ve diğer organik materyallerle yetiştiriyoruz. Bugün bu doğal yöntemlerle üretimini gerçekleştirdiğimiz patatesin hasadını yapmaktayız. Üretimimizin büyük bir kısmı kızartmalık patates olmakla birlikte, küçük bir alanda mor patatesin tohumluk üretimini de sürdürmekteyiz. Bu çalışma, çeşitliliği artırmak ve tohumluk üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yapılan diğer tarımsal üretim faaliyetlerine de değinen Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, açıklamasının devamında; "Merkezimizde yaklaşık 600 dekar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu üretim sürecine öğrencilerimiz de aktif şekilde katılmakta; tohumdan fideye, fideden seraya aktarma, çapalama ve hasat gibi tüm aşamalarda görev almaktadırlar. Böylece, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada birebir uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Bu yaklaşım, hem eğitim hem de üretim açısından örnek teşkil eden bir model oluşturmaktadır. Bunun yanında, bu yıl merkezimizde 16 kovanla bal üretimi de gerçekleştirdik" dedi. - SİVAS