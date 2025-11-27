Haberler

Sistem Global, KOBİ'lere finansman erişimini kolaylaştıracak Agra Fintech'e yatırım yaptı

Sistem Global, KOBİ'lere finansman erişimini kolaylaştıracak Agra Fintech'e yatırım yaptı
Güncelleme:
Sistem Global, KOBİ'lerin finansal sağlıklarını analiz eden çözümler sunan Agra Fintech'e stratejik bir yatırım gerçekleştirdi. Bu adım, KOBİ'lere finansmana erişim konusunda önemli katkılar sağlayacak teknolojik entegrasyonlar ve danışmanlık hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Sistem Global, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansal sağlıklarını analiz edip finansmana erişimlerini kolaylaştıran teknolojiler geliştiren fintek şirketi Agra'ya stratejik yatırım yaptı.

Sistem Global'den yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin finansal durumlarını görünür kılacak, puanlayacak ve uygun finansman olanaklarıyla eşleştirecek çözümler sunan Agra Fintech'e yapılan yatırım, Sistem Global'in servis entegre teknoloji çözümleri sunma vizyonu doğrultusunda atılmış önemli bir adım oldu.

Sistem Global'in KOBİ segmentindeki deneyimi ve geniş müşteri tabanı, Agra'nın mali veri analitiği konusundaki teknolojik yetkinliğiyle birleşerek, finansal sağlık raporlarının yanı sıra bu çıktılara dayalı danışmanlık hizmetlerini de kapsayan entegre bir yapının oluşturulmasını amaçlıyor.

Sistem Global'in dijital ürünleriyle sağlanacak entegrasyon ve çapraz satış fırsatları, söz konusu yatırımı daha da kritik hale getiriyor. Özellikle mali müşavirlerin yardımcı uygulaması olarak geliştirilen Kalfa ile Agra arasında kurulacak işbirliğinin bu yapının ölçeklenebilirliğini artırması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, finansmana erişimin KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti.

Agra'nın geliştirdiği çözümlerin KOBİ'lerin finansal sağlıklarını daha etkin yönetmelerini ve finansman kaynaklarına daha kolay ulaşmalarını sağlayacağını vurgulayan Karslıoğlu, şunları kaydetti:

"Finansal analizden danışmanlığa uzanan bu işbirliği, Sistem Global'in danışmanlık tabanlı servis entegre teknoloji hizmetleri sunan bir platforma dönüşüm vizyonunun önemli bir adımı. Ayrıca, Kalfa platformunda yer alan mali müşavirlerin, Agra'nın çözümlerini kullanarak mükelleflerine yeni fırsatlar sunabilecek olmaları, ekosistemimizde güçlü bir sinerji yaratacak. Bu yatırımın, KOBİ'lerin ve danışmanların değer üretme kapasitesini artırarak ekosistemimizde çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz."

Agra Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman ise KOBİ'lerin finansal yolculuklarında güvenilir bir rehber olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Toraman, "Bankacılık sektöründe edindiğimiz derin bilgi birikimini ve finansal analiz deneyimini, geliştirdiğimiz finansal sağlık uygulamaları aracılığıyla KOBİ'lere aktararak, işletmelerin finansal durumlarını doğru şekilde analiz etmelerine ve finansmana daha kolay erişmelerine olanak sağlıyoruz. Sistem Global'in sektördeki derin bilgi birikimi ve müşteri ağıyla birleşen fintek çözümlerimizin, Türkiye'de KOBİ'lerin büyüme potansiyelini açığa çıkaracak güçlü bir etki yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Agra Fintech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli de AR-GE merkezlerinde geliştirdikleri yapay zeka tabanlı analiz altyapısıyla yüksek hacimli mali verileri hızlı ve uyumlu şekilde işlediklerini belirtti.

Uğurelli, "Sistem Global yatırımıyla birlikte, bu teknolojik altyapıyı daha geniş bir danışmanlık ekosistemiyle buluşturacak ve KOBİ'lerin finansal sağlığını hem analiz eden hem de çözüm üreten bir yapıya dönüştüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
