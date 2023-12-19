Şişli Belediyesi, KENTHAŞ ve Quick Sigorta iş birliğiyle "Bina Tamamlama Sigortası ve Sigortalı Kentsel Dönüşüm" projesini hayata geçirdi.

Şişli Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında geliştirilen "Bina Tamamlama Sigortası ve Sigortalı Kentsel Dönüşüm" modeli KENTHAŞ ve Quick Sigorta'nın imzaladığı protokolle devreye girdi.

Şişli Belediyesi, iştirak şirketi KENTHAŞ ve Quick Sigorta iş birliğiyle önemli bir projeyi hayata geçirdi. İmzalanan protokolle devreye girecek olan "Bina Tamamlama Sigortası ve Sigortalı Kentsel Dönüşüm" projesinin Şişli'nin geleceğinin sağlam ve güvenli bir projeyle yeniden kurulmasında önemli bir adım olacağı belirtildi. Şişli'de düzenlenen lansmanda açılış konuşmasını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yaptı. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, katılımcılara sigortalı kentsel dönüşüm projesi hakkında da bilgi verdi.

"Bugün yaptığımız Türkiye'de bir ilk"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Ülkemiz bir deprem bölgesi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz depreme hazırlıkla ilgili göreve geldiğimden bu tarafa önceliğimiz depremdi ve altyapıyı hazırlamak gerekiyordu. Bizim gözlemlerimiz özellikle 6 Şubat depreminden sonra bu durumu hızlandırarak. Çünkü orada binalar yıkıldıktan sonra vatandaşımız son derece mağdur oldu. Hem can kaybı hem mal kaybı oldu. Biz de Şişli Belediyesi olarak oluşturduğumuz şirketimiz üzerinden bileşenlerin tümünü bir araya getirerek bir ortak payda oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız aslında Türkiye'de bir ilk. Sigorta şirketimizle birlikte yapmış olduğumuz bu protokol, bu lansman aslında Türkiye'ye örnek olacak. Bütün bileşenleri bu konuda yenilenme, güçlendirmeyle ilgili depreme yönelik bütün bileşenlerini bir araya getirip bir finans modeli oluşturmaya çalıştık. Bugün de onun sunumunu burada arkadaşlarımız yapacak. ve ümit ediyorum, umuyorum, biliyorum hem Şişli'de hem de Türkiye'nin başka yerlerinde depremle yüzleşilen tüm bölgelerinde bu model hayata geçer. Çünkü vatandaşımızın cebinde ekonomik olarak parası olmayınca çürük bina bile depreme dayanıklı olmayan binalarda da yaşamaya devam ediyorlar. Aslında deprem sonrası İstanbul'da da gerek İBB tarafından yapılan, gerek bizim tarafımızdan yapılan incelemelerde depreme dayanıklı olmamasına rağmen vatandaşlarımız başka yere gidemediği için o binalarda yaşamaya devam devam ediyorlar. En azından depremden sıkıntıya girecek olan bölgeler vatandaşlarımız bir finans modeliyle bir sigorta güvencesiyle hem arsa sahipleri hem mülk sahipleri hem müteahhitler hem de tabii ki biz Şişli Belediyesi onun iştirakı olan KENTHAŞ üzerinden böyle bir uygulamayı hayata geçiriyoruz" dedi.

"Şişli Belediyesi olarak müteahhitle vatandaş arasında garantörlük yapıyoruz"

Projenin İstanbul'a ve Türkiye'ye örnek olabileceğini söyleyen Keskin, "Genelde biz yola çıkarken bir tarafta arsa sahibi var. Bir tarafta müteahhit var. Çok gelişigüzel sözleşmelerle bu işe giriyorlar. Günün sonunda ekonomik kriz çıkınca da müteahhit bırakıp gidiyor. Vatandaşların da bir güvencesi yok. Biz bu uygulamayla aslında deyim tam olarak öyle algılanmasın ama biz Şişli Belediyesi olarak müteahhitle vatandaş arasında bir garantörlük yapıyoruz. Sigorta şirketi de bunun bir güvencesini oluşturacak model geliştiriyor. Dolayısıyla hem finansını hem sigorta güvencesini hem de o inşaatı ya da o işin yarım kalmamasını ortadan kaldıracak bir model geliştirmeye çalıştık. Bulunduğunuz binanın yenilenmesini ya da güçlendirmesini istiyorsunuz ama ekonomik gücünüz buna müsait değil. Bunun finansını bir herhangi müteahite verdiniz mi kaynak oluşturmazsanı müteahhit o işi bırakacak. Dolayısıyla biz böyle bir geniş çeperi oluşturarak İstanbul'a, Türkiye'ye örnek olacağını düşündüğümüz bir model geliştirdik" dedi.

"İnsanların güvenli evlerde yaşama ihtiyacı var"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise, "Biliyorsunuz 2018 yılından beri Quick Sigorta, bina tamamlama sigortası konumunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. 2018'den bu yana münferit bir takım poliçeleri düzenlemiş olmakla birlikte aslında bugün Şişli Belediyesi'yle başlattığımız bu projeyle birlikte ilk defa kitlesel olarak bir ilçe ve bir ilçe belediyesi kentsel dönüşüm önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve kentsel dönüşüm projelerini hızlandırabilmek için bina tamamlama sigortasını önemli bir enstrüman finansal argüman olduğunu görmüş ve bu konuda bir işbirliğine gitmiş durumda. Dolayısıyla ülkemiz bir deprem ülkesi ve deprem her geçen gün kendini bize hatırlatıyor. Dolayısıyla insanların güvenli evlerde, yani depreme dayanıklı evlerde yaşama ihtiyacı var. Ama şu korkuları da var. Güvenli evlerde yaşayabilmek için bu evlere sahip olmak lazım. Dolayısıyla bu evler yıkılıp yeniden yapıldığında acaba bir problem olur mu? Biz bu evlerimize kavuşabilir miyiz? Korkuları var. Dolayısıyla biz onlara şunu söylüyoruz. Güvenli evlere kavuşmak için güvenle buna sahip olmak lazım. Bunun için de sigortaya ihtiyaç var. Dolayısıyla en başından en sonuna kadar yani bu projeye başlayıp evine huzurla oturana kadar sigortaya ihtiyaç var. ve bina tamamlama sigortası da buradaki tüm riskleri teminat altına alıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL