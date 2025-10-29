Şişecam, Rekabet Kurulu'na 2.4 Milyar Lira Ceza Ödemeyi Değerlendiriyor

Şişecam, Rekabet Kurulu tarafından verilen 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira idari para cezasının, yüzde 25 oranında erken ödeme indiriminden yararlanılarak 2 milyar 365 milyon 992 bin 915,75 lira olarak ödenmesinin değerlendirildiğini açıkladı.

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ( Şişecam ) ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'ye 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira, Karacalar'a ise 1 milyon 947 bin 469,47 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesindeki açıklamada, "Rekabet Kurulu kararı kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde 16.10.2025 tarihinde, taahhüt paketinin 1. maddesinde yer alan 'işlenmemiş düz cam alımlarının sınırlandırılmasına' ilişkin yükümlülük ile 5. maddesinde yer alan 'işlenmemiş cam ürünlerinin alımlarının sınırlandırılmasına yönelik taahhüt maddelerini işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılması'na ilişkin yükümlülüğe aykırı hareket etmesi nedeniyle Şişecam ile iştiraki Çevre Sistemleri'nden oluşan ekonomik bütünlüğe 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek. Çevre sistemleri ve Karacalar'ın cam kırığı fiyatlarını tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge veya müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği belirlendi.

Kurul, ilgili kanun çerçevesinde Çevre Sistemleri'ne idari para cezası verilmemesine, Karacalar'a ise 1 milyon 947 bin 469,47 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Söz konusu bu karar, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

Şişecam tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ise, "27.10.2021 ve 08.07.2024 tarihindeki özel durum açıklamalarımız ile ilgili olarak, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Şirketimiz ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, daha önce Kurul'a sunulan taahhütlerin bazı hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına, yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiş ve bu karar Rekabet Kurulu tarafından ilan edilmiştir. Rekabet Kurulu tarafından şirketimiz için öngörülmüş olan ceza tutarının yüzde 25 oranında erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 2 milyar 365 milyon 992 bin 915,75 lira olarak ödenmesi değerlendirilecektir. Şirketimiz söz konusu karara ve cezaya ilişkin yasal haklarını saklı tutmakta olup gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA