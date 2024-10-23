Şişecam, Plant of the Future İle Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Vizyonunu Tanıttı

Şişecam, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda geliştirdiği Plant of the Future platformunu, Glasstec 2024 Fuarı'nda tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın 90 yıla yakın sektörel deneyimiyle tedarikçi ve teknoloji sağlayıcılarının yetkinliklerini bir araya getiren platform, işbirliği ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Çağrı bazlı açık yenilik modeliyle çalışacak Plant of the Future, yenilikçi fikirleri somut çözümlere dönüştürerek sektöre değer katmayı hedefliyor.

Platform, başlangıçta cam ambalaj ve düz cam üretim süreçlerine odaklanacak. Şişecam, bu alanlarda geliştirilen projeleri uygun tesislerinde test ederek başarılı çözümleri tüm üretim ağına yaymayı planlıyor.

Platformdan doğacak projeler, sadece Şişecam'ın değil, cam endüstrisinin tüm paydaşlarının gelişimine de katkı sunacak. Şirket, bu bilgi birikimini hizmet modeli haline getirerek soda külü gibi diğer sektörlere de yaymayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Plant of the Future platformunun hem Şişecam'ın üretim operasyonlarını dönüştüreceğini hem de sektörü ileriye taşıyacak fırsatlar sunacağını belirtti.

Platformun operasyonel mükemmellik, optimizasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacağını vurgulayan Elverici, birlikte geliştirilen çözümlerle sektörde kolektif bir gelişim sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Elverici, "Sektörümüzde yenilikçi çözümler sunan pek çok tedarikçi bulunuyor. Yaklaşık 60 fırınıyla camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global oyuncu olarak, geleceğin çözümlerini hayal etmek, tasarlamak, keşfetmek, geliştirmek ve uygulamak için iş ortaklarımızla birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hızla değişen dünyada, geleneksel yöntemlerle çalışan endüstrilerin bu değişime ayak uydurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.