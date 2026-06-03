Yunanistan'ın Sisam Adası'na 3 ayda 15 bin Türk ziyaret etti

Yunanistan'ın Aydın Kuşadası ilçesine en yakın mesafedeki Sisam (Samos) adası Vathi Turizm Limanı'na Türkiye'den giden ziyaretçi sayısında 2026 yılının ilkbahar döneminde artış kaydedildi.

Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde limanda toplam 15 bin 713 Türk ziyaretçi ağırlandı. Türkiye'den gelen ziyaretçi trafiğindeki yükselişin bölge turizmine olumlu katkı sağladığını belirtildi.

Özellikle kısa süreli turistik ziyaretler ve günübirlik seyahatlerin etkisiyle hareketliliğin arttığı Vathi Turizm Limanı'nda, önümüzdeki yaz sezonunda ziyaretçi sayısının daha da yükselmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı