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Kütahya'da saha kontrolleri ve veri giriş işlemleri aralıksız sürüyor

Kütahya'da saha kontrolleri ve veri giriş işlemleri aralıksız sürüyor
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Kütahya'nın Sırören Köyü'nde, Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları kapsamında saha kontrolleri ve veri giriş işlemleri aralıksız devam ediyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli, parsel ve ürün bilgilerini titizlikle doğruluyor.

Kütahya'nın Sırören Köyü'nde, Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları kapsamında yürütülen saha kontrolleri ve veri giriş işlemleri aralıksız devam ediyor.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, parsel ve ürün bilgilerinin doğrulanmasına yönelik kontroller titizlikle sürdürülüyor. Sahada elde edilen verilerin doğruluğu ve güncelliği büyük bir hassasiyetle takip edilirken, kayıt sistemlerinin güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, tarımsal üretim verilerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekerek, Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları kapsamında sahadaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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