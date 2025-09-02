Haberler

Şırnak'ta Üreticilere Fide ve Tohum Desteği

Şırnak'ta Üreticilere Fide ve Tohum Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında Şırnaklı üreticilere büyük bir destek sağladı. İl genelinde 19 çiftçiye toplam 210 bin 456 adet marul, beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli ve karnabahar fidesi ile 73 kilogram roka, tere, pazı ve maydanoz tohumu dağıtıldı. Destek kapsamında temin edilen fide ve tohumlar, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'in katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla üreticilere teslim edildi. Yetkililer, projenin amacının tarım arazilerinin daha verimli kullanılması, üretimde çeşitliliğin artırılması ve çiftçilerin ekonomik kazançlarının yükseltilmesi olduğunu vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
