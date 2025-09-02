Şırnak'ta Üreticilere Fide ve Tohum Desteği

Şırnak'ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 19 üreticiye 210 bin fide ve 73 kilo tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, TAKE Projesi kapsamında Şırnaklı üreticilere büyük bir destek sağladı. İl genelinde 19 çiftçiye toplam 210 bin 456 adet marul, beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli ve karnabahar fidesi ile 73 kilogram roka, tere, pazı ve maydanoz tohumu dağıtıldı. Destek kapsamında temin edilen fide ve tohumlar, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'in katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla üreticilere teslim edildi. Yetkililer, projenin amacının tarım arazilerinin daha verimli kullanılması, üretimde çeşitliliğin artırılması ve çiftçilerin ekonomik kazançlarının yükseltilmesi olduğunu vurguladı. - ŞIRNAK