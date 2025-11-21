Şırnak'ta Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliği Projesi Başladı

Şırnak'ın İdil ilçesinde tarımsal üretimi artırmayı ve çiftçinin gelir yapısını güçlendirmeyi hedefleyen "Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere toplam 107 bin 850 kilogram kırmızı mercimek tohumu teslim edildi.

Tohum dağıtım töreni, Şırnak Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, kurum temsilcileri ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Ekici, projenin bölge tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, yalnızca dağıtılan tohumlarla sınırlı kalmadıklarını, üreticilerin talebi üzerine ilave 54 bin 250 kilogram kırmızı mercimek tohumunun daha onaylandığını ve çok kısa sürede çiftçilere ulaştırılacağını söyledi. - ŞIRNAK