Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Temmuz 2025'te 39 Bin 691 Yolcu Ağırladı

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2025 yılı temmuz ayında 39 bin 691 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2025 yılı temmuz ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 39 bin 691 oldu. Temmuz ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 653'e ulaştı. Yük (Kargo + Posta + Bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 436 ton oldu.

2025 yılının ilk 7 ayı (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz) döneminde ise yolcu trafiği 241 bin 181, uçak trafiği 4 bin 023, yük trafiği ise 2 bin 459 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK