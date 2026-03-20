Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında bayramlaşma töreni

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Cizre-İdil arasında 2013 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana hem ilçe hem de bölge ekonomisine büyük bir katkı sağlayan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında düzenlenen bayramlaşma törenine Havalimanı Mülki İdare Amiri İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, havalimanında görevli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile havalimanı personelleri katıldı.

Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, havalimanlarının tarifeli olarak haftalık ortalama 36 uçuşa, tarifesiz özel uçuşlarla birlikte ise haftalık ortalama 60 uçağa hizmet verdiğini belirtti. Benek, özellikle son günlerde İran-ABD/İsrail arasındaki savaşlar nedeniyle gerçekleşen tahliye operasyonlarıyla birlikte, okul tatilleri ve bayram tatillerinin de üst üste gelmesi, kapasitenin üzerinde bir çalışma yürütülmesine neden olduğunu söyledi. - ŞIRNAK

