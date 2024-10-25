Şırnak Havalimanı Otoparkında Unutulan Lüks Araçlar Gümrük Müdürlüğüne Gönderildi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı otoparkında unutulan Mercedes ve BMW marka yabancı plakalı 2 otomobil Gümrük Müdürlüğüne gönderildi.

Şerafettin Elçi Havalimanında yabancı plakalı iki lüks otomobilin 2015 ve 2018 yılından bu yana otoparkta unutulması şaşkınlığa neden oldu. Havalimanı Müdürlüğü gerekli mevzuatlar gereği otoparkta unutulan 2000 Model BMW ile 2001 Model Mercedes marka otomobili araçlara yükleyip teslim edilmek üzere Gümrük Müdürlüğüne gönderdi.

Havalimanlarında unutulan eşya, materyal ve elektronik eşyalar yasal mevzuat gereği yapılan resmi işlemlerden sonra satışa sunuluyor. Havalimanında unutulan iki otomobile de bu yasal işlemlerin yapılacağı öğrenildi. - ŞIRNAK