Sinoplu Balıkçılar, Hamsiden Umutlu, Palamut Zayıf

Sinoplu balıkçılar, bu sezon hamsiden umutlu olduklarını belirtirken, palamutun zayıf olduğunu söyledi. Balıkçılar, artan maliyetler ve azalan balık miktarı nedeniyle vatandaşın balık almasının daha da zorlaşacağını ifade etti.

MUSTAFA USTA

Sinoplu Balıkçı Mert Kanal, "Bu sene palamut biraz zayıf görünüyor ama, sanırım hamsi yiyeceğiz. Hamsi denizde şu an için bol gözüküyor. Vatandaşın balık alması daha da zorlaşacak. Bu sene balık pahalı olacak gibi görünüyor" dedi. Sinoplu Balıkçı İbrahim Coşkunarslan ise "Hamsiden yana umudumuz var ama palamut belli olmaz. Vatandaşın alım gücü bu sene biraz zor olur, çünkü mazot pahalı. Her şey de mazottan kaynaklı" diye konuştu.

Türkiye genelinde 1 Eylül itibariyle denizde av yasağının kalkmasıyla birlikte Sinoplu balıkçılar, bu sezon hamsiden umutlu olduklarını belirtti. Balıkçılar, balığın az olması ve artan maliyetler dolayısıyla vatandaşın alım gücünün daha çok düşeceğini belirtti.

"VATANDAŞIN BALIK ALMASI DAHA DA ZORLAŞACAK"

Sinoplu balıkçı Mert Kanal şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle bir şeyler gelmeye başladı. Ama çok da bir şey görünmüyor açıkçası. Bu sene sezon biraz zayıf başladı. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz. Büyüklerimizin 'deniz dokuz doğurur' diye bir lafı var. Biz de onu bekliyoruz bakalım neler olacak. Şu an işaretler pek iyi görünmüyor ama dediğim gibi ileriki zamanlarda biraz daha iyi olacaktır diye umut ediyoruz. Bu sene palamut biraz zayıf görünüyor ama sanırım hamsi yiyeceğiz. Hamsi denizde şu an için bol gözüküyor. Vatandaşın balık alması daha da zorlaşacak. Bu sene balık pahalı olacak gibi görünüyor ama yine de bir umut var. İlerleyen zamanlarda belki bir bolluk olabilir. Biz de onun peşindeyiz. İnşallah olur. Hem biz hem de vatandaşımız kazanır. Vatandaş ucuz balık yesin istiyoruz."

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ BU SENE BİRAZ ZOR OLUR"

Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkunarslan, "1 Eylül itibariyle sezonumuz açıldı. Allah'ın izniyle inşallah güzel geçer. Deniz suyu çok sıcak olduğundan kaynaklı balıkçılık ilk günlerde biraz zayıf. Kayıklarda parça parça 200-300 kasa hamsi var. Onlar da pahalı. Kutusu 1000-2000 lira. 15-20 gün sonra deniz soğuyunca sezonumuz inşallah daha da güzel geçmeye başlayacak. Deniz gecede dokuz doğururmuş. Hamsiden yana umudumuz var ama palamut belli olmaz. Vatandaşın alım gücü bu sene biraz zor olur çünkü mazot pahalı. Her şey de mazottan kaynaklı" dedi.

Sinoplu balıkçı Erdoğan Doğan ise, "Allah'ın izniyle bugün sezon açıldı. Az çok palamut ve hamsi var. İnşallah bu sezon iyi olur da vatandaşın yüzü güler. Şu anda hava sıcak o yüzden balıklar dağınık. Az az hamsi var, ileride palamut çıkar" diye konuştu.