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Sinop Türkeli'de tezgahlara gelen palamut 50 TL'den satışa çıktı

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Sinop Türkeli'de tezgahlara gelen palamut 50 TL'den satışa çıktı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde gece denize açılan yerli balıkçıların avladığı palamut, balık tezgahlarında 50 TL'den satışa sunuldu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken palamut, vatandaşlara balık tüketme imkanı sağladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde gece saatlerinde denize açılan yerli balıkçıların avladığı palamut balık tezgahlarında yerini aldı. Tanesi TL'den satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti.

Son günlerde palamut avında yaşanan hareketlilik, fiyatlara da yansıdı. İlçede balıkçılık yapan yerli balıkçıların gece saatlerinde gerçekleştirdiği avın ardından tezgahlara getirilen palamut, vatandaşlara uygun fiyatla balık tüketme imkanı sundu.

Türkeli'de palamutun adetinin 50 TL'den satışa sunulması, balık severlerin yüzünü güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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