Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bine yaklaştı

SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Mayıs 2026 bültenine göre Sinop'ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 86 bin 823 olarak kaydedildi. Açıklanan verilere göre kentteki araç parkının büyük bölümünü otomobiller oluştururken, otomobillerin toplam taşıtlar içindeki payı yüzde 46,5 seviyesinde gerçekleşti. Bunu motosikletler, traktörler ve kamyonetler takip etti.

Kentteki mevcut taşıt dağılımında otomobiller 40 bin 350 adet ile ilk sırada yer alırken, motosikletlerin yüzde 23,1'lik paya sahip olduğu, traktör ve kamyonetlerin ise yüzde 12,4'er oranla dikkat çektiği bildirildi. Kamyonların yüzde 2,8, minibüslerin yüzde 2, otobüslerin yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtların ise yüzde 0,4'lük dilimi oluşturduğu kaydedildi.

Mayıs ayı içinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 385 olarak açıklanırken, bu araçlar içerisinde motosikletlerin yüzde 67,8 ile ilk sırada yer aldığı belirtildi. Otomobiller yüzde 23,4 ile ikinci sırada bulunurken, traktör ve kamyonetler daha düşük oranlarla kayıtlara geçti. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 135 adet azaldığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan kentte mayıs ayında 1471 adet taşıt devri gerçekleştirildi. Devri yapılan araçlar arasında otomobiller 879 adet ile ilk sırada yer alırken, motosikletler 262, kamyonetler 173 ve traktörler 105 adetle sıralandı. Minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtların ise daha düşük sayılarda devir işlemi gördüğü belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı