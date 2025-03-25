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Sinop'ta Sürdürülebilir Orman Üretimi İçin Deneme Ağaç Kesimi Başlatıldı

Sinop'ta Sürdürülebilir Orman Üretimi İçin Deneme Ağaç Kesimi Başlatıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde sürdürülebilir üretim hedefiyle deneme ağaç kesimi ve verim yüzdesi tespiti çalışmaları başladı. Bu yöntemle orman ürünlerinin verimliliği artırılması ve piyasa taleplerine hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde sürdürülebilir üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla dikili satış yöntemi kapsamında deneme ağaç kesimi ve verim yüzdesi tespiti çalışmaları başlatıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Gökçealan Şefliği'nde başlatılan çalışmayla, deneme ağaç kesimleri yapılarak verim yüzdesi tespit ediliyor. Bu yöntem, hem üretim verimliliğini artırmayı hem de orman ürünlerinin kalite ve miktarını hızla piyasa ile buluşturmayı hedefliyor.

Son yıllarda artan üretim yöntemlerinden biri olan dikili satış, böcek ve zararlılarla mücadelede etkili olurken, üretim maliyetlerini de düşürüyor. Aynı zamanda piyasa taleplerine hızlı bir şekilde istenen ölçü ve standartlarda karşılık verilmesine imkan tanıyor. Emvalin depolarda bekleme süresi, özellikle değer kaybı oluşmaması açısından ortadan kaldırılmış oluyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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