Sinop'ta Quick Sigorta Şehir Festivali Düzenlendi

Sinop'ta düzenlenen festival, ziyaretçilere hem eğlenceli anlar yaşattı hem de sigorta bilinci konusunda farkındalık oluşturdu.

Quick Sigorta, yaz boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 4-6 Ağustos tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleştirilen Quick Sigorta Şehir Festivali renkli anlara sahne oldu. Festival boyunca Uğur Mumcu Meydanı, müzik, eğlence ve sürpriz hediyelerle dolup taştı. Festivalin en dikkat çeken unsurları olan QKaravan ve QTruck, ziyaretçilere hem eğlenceli anlar yaşattı hem de sigorta bilinci konusunda farkındalık oluşturdu. Firmanın yenilikçi ürünleri ve dijital hizmetleri hakkında bilgilendirilen katılımcılar, sürpriz hediyeler ve interaktif etkinliklerle keyifli bir deneyim yaşadı.

Bölge acenteleriyle buluşma

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ile holdingin saha ekipleri, festival kapsamında Sinop'taki acentelerle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Buluşmada hem bölgeye dair sigortacılık vizyonu paylaşıldı hem de yerel dinamiklere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ayrıca Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede sigorta şirketinin bölgesel yatırımları, sosyal sorumluluk çalışmaları ve afet farkındalığına yönelik katkıları değerlendirildi. Yaşar, "Sinop kültürel mirası, doğası ve gastronomisi ile Karadeniz'in incisi güzide şehirlerimizden biri. Özellikle son yıllarda yaşadığımız iklim değişikliğiyle birlikte Ege ve Akdeniz sahillerinden sonra turizm açısından da güçlü bir şehir olmuş durumda. Burada acentelerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmanın ardından kısa bir şehir turu yapma fırsatı da bulduk. Şehrin enerjisi ve heyecanı bizi de çok mutlu etti. Quickfinansall ekosisteminin tamamlayıcısı olarak kısa zamanda yeniden Sinop'ta olacağız gibi görünüyor. Bu şehirde halkımızla buluşmaktan, yerel yönetimle temas kurmaktan büyük memnuniyet duyduk" dedi. - ANKARA