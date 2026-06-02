Sinop'ta fahiş fiyata geçit yok

Sinop'ta mayıs ayında gerçekleştirilen fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerinde 176 firmada toplam 3 bin 34 ürün incelendi. Denetimler sonucunda tespit edilen 6 ihlal nedeniyle toplam 23 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimler kapsamında 176 firmada bulunan 3 bin 34 ürünün fiyat etiketi ve satış şartları kontrol edildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı olduğu belirlenen 6 ihlal tespit edilirken, ilgili işletmelere toplam 23 bin 838 lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, haksız fiyat artışları ile fiyat etiketlerinde yer alan yanıltıcı ve göstermelik indirim uygulamalarının neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Öte yandan, vatandaşların fahiş fiyat veya yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması, CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğü aracılığıyla şikayette bulunabilecekleri hatırlatıldı. - SİNOP

