Sinop'ta Kestane Balının Geleceği Konferansı Düzenlendi

Sinop'ta Kestane Balının Geleceği Konferansı Düzenlendi
Sinop'ta düzenlenen konferansta, kestane balının önemi, kestane ağacının bal üretimindeki rolü ve yaşanan sorunlar ele alındı. Konferansta uzmanlar, iklim değişikliğinin etkileri ve kestane ormanlarının korunması konularında çözüm önerileri sundu.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, Sinop İli Arı Yetiştiricileri Birliği katkılarıyla düzenlediği "Bal Üretiminde Kestane Ağacının Önemi ve Yaşanan Sorunlar" başlıklı konferans, SÜBİTAM Prof. Dr. İsmet Berber Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, bal üretiminde kestane ağacının rolünü anlattı. Kestane balının sadece ekonomik değil, ekolojik ve biyolojik açıdan da stratejik bir değer taşıdığına dikkat çeken Serdar, iklim değişikliğinin üretime etkilerini değerlendirdi. Ayrıca kestane ormanları ile arı popülasyonlarının korunmasına yönelik çözüm önerilerini paylaştı.

Program soru-cevap bölümüyle devam ederken, katılımcılar sahada karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Etkinliğin sonunda davetlilere kestane çiçeği çayı ve kestane balı ikram edildi.

Konferans sonrası Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Bal Dolum ve Paketleme Tesisi ile Kılıçlı Köyü'nde kestane ve kestane balı üretimi için oluşturulan kapalı kestane bahçesi gezildi.

Programa; Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Tamer Çelik, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Recep Aykan'ın yanı sıra kurum ve daire amirleri, akademisyenler, arıcılar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
