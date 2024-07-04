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Sinop'ta Keçiboynuzu Ağacı Şaşırttı

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Sinop'ta yaşayan Ahmet Ustabaş, bahçesine yaklaşık 12 yıl önce diktiği keçiboynuzu ağacından meyve almaya başladı. Ağacın Karadeniz'de meyve vermesi şaşkınlık yarattı.

Sinop'ta yaşayan Ahmet Ustabaş, bahçesine yaklaşık 12 yıl önce diktiği keçiboynuzu ağacından meyve almaya başladı.

Sinop'ta yaşayan Ahmet Ustabaş, bahçesine yaklaşık 12 yıl önce keçiboynuzu fidanı dikti. Bakım ve gübrelemesini yaptığı fidanla yakından ilgilenen Ustabaş, ağacın meyve vermeye başladığını fark etti. Bakıma devam eden Ustabaş'ın diktiği keçiboynuzu ağacı, yaklaşık 5 metreye ulaşıp, yaz mevsiminde meyve vermeye başladı. Ağacı görenler Akdeniz ve Ege gibi sıcak bölgelerde yetiştirilen keçiboynuzunun Karadeniz'de meyve vermesine şaşırdı.

'Olmaz' diye diktiği ağaçtan meyve alan Ahmet Ustabaş, "Benim esas niyetim küresel ısınmanın Sinop'taki etkisini göstermek. Soya fasulyesi ve muz da diktim. Keçiboynuzu ağacını olmaz diye diktim, fakat çabuk büyüdü. Bundan sonrası da gelir. Yaklaşık 12 yıl önce dikmiştim. Meyvesini yeni alıyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Sinop Tarım Çevre Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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