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Sinop'ta istiridye mantarı ve dikey tarım tesisi açıldı

Sinop'ta istiridye mantarı ve dikey tarım tesisi açıldı
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Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle kadın kooperatifi tarafından kurulan İstiridye Mantarı Üretim Tesisi ve Topraksız Dikey Tarım Alanı hizmete açıldı. Proje ile modern tarım teknikleri yaygınlaştırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen İstiridye Mantarı Üretim Tesisi ile Topraksız Dikey Tarım Üretim Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen proje kapsamında kurulan üretim tesislerinin açılış programına Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan ve il protokolü katıldı. katıldı. Programda tesisleri gezen Yüksel, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kadın girişimcilerin öncülüğünde hayata geçirilen projeyle hem istiridye mantarı üretiminin artırılması hem de modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Topraksız dikey tarım uygulamasıyla sınırlı alanlarda daha verimli üretim yapılması amaçlanırken, istiridye mantarı üretim tesisi de bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Vali Vekili Abdullah Yüksel, örnek üretim modeliyle dikkat çeken kooperatifin çalışmalarını takdir ederek, Kooperatif Başkanı Arzu Özmen ve kooperatif üyelerine teşekkür etti.

Yüksel, üretmeye devam eden tüm üreticilerin emeklerinin kıymetli olduğunu belirterek, tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya katkı sunan projelerin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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