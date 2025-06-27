Sinop'ta İklim Değişikliği ve Balıkçılık Konulu Bilim Kafe Etkinliği Gerçekleştirildi

Sinop'ta İklim Değişikliği ve Balıkçılık Konulu Bilim Kafe Etkinliği Gerçekleştirildi
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Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinden biri Sinop'ta yapıldı. Prof. Dr. Sabri Bilgin, Karadeniz'de iklim değişikliğinin balıkçılık üzerindeki etkilerini ve denizlerde balık yetiştiriciliği konusundaki süreçleri katılımcılara aktardı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliklerinden biri de Sinop'ta yapıldı. Prof. Dr. Sabri Bilgin, Karadeniz'de iklim değişikliğinin balıkçılığa etkilerini paylaştı.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından organize edilen etkinliğe, Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Bilgin, "Karadeniz Havzasında İklim Değişikliği ve Balıkçılık" başlıklı sunumunda, iklim değişikliğinin bölgesel balıkçılığa etkilerini ve üniversitenin bu alanda yürüttüğü bilimsel çalışmaları katılımcılara aktardı.

Etkinlikte ayrıca, denizlerde balık yetiştiriciliği yapmak isteyen girişimciler için yumurtadan pazara kadar olan süreçte karşılaşabilecekleri aşamalar, tesis kurulum adımları ve gerekli altyapı hakkında bilgilendirme yapıldı. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Etkinliğe fakülte dekanları, kamu kurum temsilcileri, su ürünleri kooperatif başkanları, balıkçılar, akademik ve idari personel ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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