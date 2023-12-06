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Sinop'ta Hamsi Bolluğu Yaşanıyor

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Geçen hafta yaşanan fırtınalı hava nedeniyle hamsi azalmıştı. Ancak havaların normale dönmesiyle birlikte hamsi tezgahlarda yeniden bolluk yaşanıyor. Fiyatlar da düşüşe geçti.

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

Geçen hafta yaşanan fırtınalı hava, balıkçıların denize açılmasına neden olmuş, balık tezgahlarının vazgeçilmezi hamsi yok denilecek kadar azalmıştı. Havaların normale dönmesinden sonra, tezgahların en sevilen balığı hamsi, yeniden tezgahları süslemeye başladı. Geçen hafta 80 liraya kadar çıkan fiyatlar, hamsinin bollaşmasıyla yeniden düşüşe geçti. Sinop tezgahlarındaki hamsiler, büyüklüğüne göre 20 ile 40 lira arasında satışa sunuluyor.

Balık satıcısı İsmail Değer, yaptığı açıklamada fiyat değişikliklerinin nedenini açıkladı. Değer, "Zaten şu anda 20 ile 30 lira arasında hamsi satan her balıkçı zarar ediyor. Şu anda bu fiyatlar, hiçbir balıkçıyı kurtarmaz. Sadece o günkü aldığı kasa parasını kurtarır. 20 liraya satan bir balıkçı, 300 liradır kasası 20 liraya satmıştır. Birisi 350 liradır, 25 liraya satmıştır. Kimisi 400 lira ise 30 liraya satmıştır. Şu anda bizim tezgahımızda da 40 lira. Çünkü 600 lira kasası, 600 lirayı 50 liradan satarsan, 750 lira eder. Şu anda sırf kendi parasını çıkarıyoruz. Burada maksat kazanmak değil eldeki hamsinin bitmesi, bir nevi çekişmeli bir rekabet var. Normal bir rekabet de değil. Kimisinin kendi kayığı var, kendi kayığının balığını satıyor. Kimisi alıp satıyor. Kar etmek falan yok şu anda. Fiyat farkını sorduğunuzda kasa farkı olarak düşünüyoruz. Üstelik bazı kasalardaki hamsiler çok iridir, bazıları incedir para etmez. Para etmeyenlerin kasası 250 liradır, iri hamsilerin kasası da 500 liradır. Aradaki fark budur" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sinop Balıkçılık Ekonomi Güncel Haberler

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