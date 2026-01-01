Haberler

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta tüketiciyi koruma amacıyla fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketler üzerine denetimler artırıldı. 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan kontrollerde 105 firma denetlendi, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan 2 firmaya ceza kesildi.

Sinop'ta tüketicinin korunması amacıyla fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimleri sıklaştırıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen kontrollerde 105 firmada toplam bin 433 ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 2 firmaya toplam 6 bin 332 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, haksız fiyat artışları ile fiyat etiketlerinde yer alan göstermelik indirimlerin tüketici mağduriyetine yol açtığını vurgulayarak, bu tür uygulamalarla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Vatandaşların fahiş fiyat ya da yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması, CİMER üzerinden ya da yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecekleri hatırlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor