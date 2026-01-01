Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimi

Sinop'ta tüketicinin korunması amacıyla fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket denetimleri sıklaştırıldı.

İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen kontrollerde 105 firmada toplam bin 433 ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 2 firmaya toplam 6 bin 332 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, haksız fiyat artışları ile fiyat etiketlerinde yer alan göstermelik indirimlerin tüketici mağduriyetine yol açtığını vurgulayarak, bu tür uygulamalarla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Vatandaşların fahiş fiyat ya da yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması, CİMER üzerinden ya da yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecekleri hatırlatıldı. - SİNOP