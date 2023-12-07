Sinop'ta Emekçi Kadınlara Makine Desteği

Sinop'un Türkeli ilçesinde, kaymakamlık tarafından ev ekonomisine katkısı olan kadınlara destek amacıyla süt sağma makinesi, hamur yoğurma makinesi ve yayık makinesi dağıtıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, kaymakamlık tarafından ev ekonomisine katkısı olan kadınlara destek amacıyla süt sağma makinesi, hamur yoğurma makinesi ve yayık makinesi dağıtıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan himayelerinde yürütülen emekçi kadınlara yönelik makine-ekipman desteği programı kapsamında, Türkeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 15 kadına süt sağma makinesi, hamur yoğurma makinesi ve yayık makinesi teslim edildi.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, "Köylerimizde yaşayan emekçi kadınlarımızı destekliyoruz. Onların iş yükünü azaltıp, emek tasarrufu sağlayacak bu projeyle inşallah hem üretim artacak, hem de köy kültürümüz yaşamaya devam edecek" dedi.

Makine-ekipman teslim törenine Kaymakam Kahraman'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, ilgili kurum amirleri, kadın üreticileri ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP