Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Çiftçilere Önemli Destek Projeleri

Sinop'ta Çiftçilere Önemli Destek Projeleri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, 2020-2023 yılları arasında Sinop'ta 532 projeyle 2 bin 800 erkek, bin kadın ve 510 genç çiftçiye ulaşıldığını açıkladı. Projeler kapsamında çeşitli tarımsal altyapı çalışmaları ve bireysel hibe uygulamaları hayata geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Sinop'ta 2020-2023 yılları arasında uygulanan 532 proje ile 2 bin 800 erkek, bin kadın ve 510 genç çiftçiye ulaşıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP)" çerçevesinde, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığında görevli Grup Sorumlusu Muharrem Satar, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KTV Şube Mustafa Ateş, Çamlıyayla İlçe Müdürü Fatih Umut Şahin, İl Proje Yürütme Birimi ekibi ile ÇPP ve çiftçilerden oluşan heyet Sinop'u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen projelerin ziyaretinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erhan Güçlü, Boyabat Müdürü Murat Usta tarafından Sinop'ta KDAKP Kamu Altyapı projelerinden Boyabat Canlı Hayvan Pazarı, Durağan İlçesinde gerçekleştirilen GES projesi ile Erfelek ilçesinde bireysel hibeler yerinde incelendi. Ayrıca Durağan ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifi de ziyaret edildi. Proje saha ziyaretleri yanında, 2020-2024 yılları arasında Sinop'ta uygulanan ve devam eden projeler hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İnceburun Toplantı Salonunda katılımcılara Sinop İl Proje Yönetim Biriminde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Melek Öztürk tarafından sunum yapılarak, proje uygulamaları hakkında soru-cevap şeklinde bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sunum öncesinde ziyaret ile ilgili görüşlerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek uygulanan ve uygulaması devam eden altyapı ve bireysel hibe projelerinin üretici ve yetiştiriciler tarafından büyük ilgi ve faydasını gördüğünü, Sinop'ta 2020-2023 yıllarında bireysel olarak üreticilere 42 dekar alanda ceviz bahçesi kurulumu, 2,5 dekar alanda sera kurulumu, 18 dekar alanda mavi yemiş bahçesi kurulumu, 13 adet 100 m2 çadır ahır kurulumu ve 2 adet genç girişimci paketinin faaliyete geçirildiğini, 2020-2023 yılları arasında uygulanan 532 proje ile 2 bin 800 erkek, bin kadın ve 510 genç çiftçiye ulaşıldığını ifade etti.

Öte yandan Önlem, 2024 yılında Hassas Hanelerin Desteklenmesi proje uygulamasının tamamlandığını, Altyapı Yatırımında Boyalı Su İletim Hattı projesinin UNDP tarafından ihaleye çıkıldığını, sera, çilek bahçesi, mavi yemiş bahçesi, lavanta bahçesi kurulumu, ahır modernizasyonu ve besi ahırı yapımı projelerini içeren Genç Girişimci Kurulum projelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Fatih Tarım sinop

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.