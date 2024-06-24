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Sinop'ta Bayram Tatili Yoğunluğu

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Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatili süresince şehre toplamda 158 bin 077 araç girişi yapıldı ve konaklama tesislerinde 11 bin 791 kişi ağırlandı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatili süresince şehre toplamda 158 bin 077 araç girişi yapıldı ve konaklama tesislerinde 11 bin 791 kişi ağırlandı.

Kurban Bayramı tatili boyunca, doğa, kültür ve medeniyet şehri Sinop'a yoğun bir ziyaretçi akını yaşandı. Tatil süresince Sinop il merkezine toplamda 158 bin 077 araç giriş yaptı ve konaklama tesislerinde toplam 11 bin 791 misafir ağırlandı.

Sinop Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, günlük araç girişleri şu şekilde gerçekleşti:

1. gün 14 bin 031 araç, 2. gün 15 bin 429 araç, 3. gün: 18 bin 657 araç, 4. gün: 21 bin 019 araç, 5. gün: 20.915 araç, 6. gün 19 bin 804 araç, 7. gün: 17.477 araç, 8. gün: 16.741 araç, 9. gün: 14.004 araç.

En yüksek araç girişinin 4. günde 21 bin 019 araç ile olduğu kaydedildi. Bayram tatili süresince Sinop, tatilcilerin gözde mekanlarından biri oldu. Konaklama tesislerinde kalan misafir sayıları ise şöyle sıralandı:

1. gün 746 kişi, 2. gün: 1 bin 386 kişi, 3. gün: 2 bin 260 kişi, 4. gün 1 bin 710 kişi, 5. gün 1721 kişi, 6. gün 1469 kişi, 7. gün: 1.055 kişi, 8. gün 949 kişi, 9. gün 495 kişi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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