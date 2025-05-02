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Sinop'ta 5 Kilogramlık Nadir Kırlangıç Balığı Tezgahları Süsledi

Sinop'ta 5 Kilogramlık Nadir Kırlangıç Balığı Tezgahları Süsledi
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Sinop'ta balıkçılar tarafından yakalanan 5 kilogramlık kırlangıç balığı, iri yapısı ve turuncu rengiyle vatandaşların ilgisini çekti. Kilo fiyatı 500 TL olarak satışa sunulan bu nadide balık, restoranlar ve otellere de gönderiliyor.

Sinop'ta balıkçılar tarafından 5 kilogramlık kırlangıç balığı yakalandı. Kırlangıç, vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, iri oluşu ve turuncu rengiyle balık tezgahlarında dikkat çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve görünüşüyle farklı olduğunu hissettiren nadide kırlangıç balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 500 liradan satışa sunuldu.

Balık satıcısı Şükrü Can yaptığı açıklamada, "Tezgahta farklı renkli oluşuyla baya ilgi çekiyor, görenler fotoğrafını çekiyor. Biraz pahalı bir balık. Genelde restoranlar ve oteller satın alıyor bu balığı. Hatta il dışına da yolladığımız oluyor. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor. Kilosu şu anda 500 TL. 5 kilogram gelen balığımız tek başına 2 bin 500 TL ediyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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