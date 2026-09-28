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Sinop'ta 24 projeye 67 milyon 114 bin 425 lira hibe desteği verilecek

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Sinop'ta 24 projeye 67 milyon 114 bin 425 lira hibe desteği verilecek
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Sinop'ta Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın 2026 uygulama yılı 17. etap sonuçlarına göre 24 proje hibe almaya hak kazandı. Projelere, üretimin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve kırsal ekonominin canlandırılması amacıyla 67 milyon 114 bin 425 lira hibe sağlanacak.

Sinop'ta Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın (KKYP) 2026 uygulama yılı 17. etap sonuçları açıklandı. Kent genelinde 24 proje hibe desteği almaya hak kazanırken, yatırımlara toplam 67 milyon 114 bin 425 lira destek verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KKYP 2026 Uygulama Yılı 17. Etap kapsamında değerlendirilen projelerden 24'ü hibe desteğinden yararlanacak. Üretimin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve kırsal ekonominin canlandırılması amacıyla desteklenecek projelere toplam 67 milyon 114 bin 425 lira hibe sağlanacak.

Desteklenen yatırımların Sinop'un kırsal kalkınmasına katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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