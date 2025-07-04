Sinop İl Genel Meclisi'nde Tarımsal Faaliyetler ve Şap Hastalığı ile Mücadele Konuşuldu

Sinop İl Genel Meclisi'nde Tarımsal Faaliyetler ve Şap Hastalığı ile Mücadele Konuşuldu
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Sinop İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantısında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarımsal faaliyetler, yeni projeler ve şap hastalığıyla mücadele hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. İl Müdürü Fatih Önlem, bakanlığın tarımsal işletmeler sayım çalışmasına ve 2025 hedeflerine dair bilgi verirken, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü M. Fatih Şahin, şap hastalığıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri aktardı.

Sinop İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kentteki tarımsal faaliyetler, yeni projeler ve özellikle şap hastalığıyla mücadele konularında meclis üyelerini bilgilendirdi.

İl Genel Meclisi Temmuz ayı birleşimine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü M. Fatih Şahin, meclis üyelerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. İl Müdürü Fatih Önlem, konuşmasında bakanlığın başlattığı "Bitkisel ve Hayvansal Üretim Yapan Tüm Tarımsal İşletmeler Sayım Çalışmasına vurgu yaptı. Önlem,"Bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeler sayım çalışması kapsamında yüz yüze görüşme, e-Devlet ve telefonla anket gibi yöntemlerle veri toplanacak. Yaklaşık 6 ay üretimin, üreticinin ve ülkemizin geleceği için verilerimizi doğru ve zamanında tamamlamak üzere mesai arkadaşlarımız ile tarımsal kayıt sisteminin güçlenmesi için çalışma başlattığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

2024 yılı faaliyetleri ve tamamlanan projelere dair genel bir değerlendirme yapan Önlem, "Tarım ve kırsal kalkınma alanındaki projelerin yanı sıra, 2025 yılı için hedeflenen yeni projelerden de bilgi vererek desteklerinden dolayı İl Genel Meclisimize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü M. Fatih Şahin ise son günlerde ülke genelinde şap hastalığı ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar hakkında önemli detaylar paylaştı. Bakanlığın, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelindeki tüm hayvan pazarlarını ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığını hatırlatan Şahin, Sinop özelinde durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Şahin "İlimizde alınan önlemler ve aşılama çalışmaları sayesinde şap hastalığı ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır" açıklamasında bulunarak, ildeki hayvancılık faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Sunumların ardından il genelindeki tarımsal gelişmeler ve stratejik ürünlerle ilgili güncel veriler paylaşılarak meclis üyelerinin soru ve cevaplarıyla toplantı sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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