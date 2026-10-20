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Sinop Boyabat'ta TMO'nun 2026 çeltik alım süreci resmen başladı

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Sinop Boyabat'ta TMO'nun 2026 çeltik alım süreci resmen başladı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde 2026 yılı çeltik alım süreci resmen başladı. Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, alım ve depolama alanlarını ziyaret ederek yetkililerden rekolte, kapasite ve depolama süreçleri hakkında bilgi aldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bünyesinde 2026 yılı çeltik alım süreci resmen başladı.

Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, beraberindeki ilgili kurum amirleri ile birlikte çeltik alım ve depolama alanlarını ziyaret etti. İncelemeler sırasında alandaki yetkililerden rekolte, alım kapasitesi ve depolama süreçleri hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Özbay, görevli personele ve ürünlerini teslim etmeye gelen üreticilere kolaylıklar diledi. Çeltik üreticileriyle de bir süre sohbet ederek talep ve beklentilerini dinleyen Özbay, yeni hasat ve alım döneminin tüm çiftçilere bol ve bereketli kazançlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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