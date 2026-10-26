Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Boyabat'ta Erdal Çetinkaya çeltik hasadını ailesiyle tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta Erdal Çetinkaya çeltik hasadını ailesiyle tamamladı Haber Videosunu İzle
Sinop Boyabat'ta Erdal Çetinkaya çeltik hasadını ailesiyle tamamladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde geleneksel çeltik hasadı devam ediyor. İmamköyü mevkisinde Erdal Çetinkaya, eşi, damatları ve torunlarıyla hasadı tamamladı; biçerdöverle toplanan çeltikler kurutma sonrası değerlendirilmek üzere hazırlandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde geleneksel çeltik hasadı devam ediyor.

İlçenin İmamköyü mevkisinde Erdal Çetinkaya, eşi, damatları ve torunlarıyla birlikte çeltik hasadını tamamladı. Tarlada biçerdöver yardımıyla toplanan çeltikler, kurutma işleminin ardından değerlendirilmek üzere hazırlandı. Ailece gerçekleştirilen hasat çalışması, çeltik üretiminde emeğin ve dayanışmanın önemini ortaya koydu.

Boyabat'ta önemli tarımsal faaliyetler arasında yer alan çeltik yetiştiriciliği, bölge ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Sivas'ta diş hekimini görenler şaşırıyor! Eypio'ya benzerliği nedeniyle fotoğraf çektirmek istiyorlar

Ünlü şarkıcının ikizi gibi! Görenler fotoğraf çektirmek istiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'ne operasyon! Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltında
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı

Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı

Gönülleri ısıtan düğün! Akondroplazi genç çifte engel olmadı
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir

Özel'i küplere bindirecek çağrı: Bunu yaparsa CHP'ye geri dönebilir
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı

Kritik noktada tarihi anlar! PKK çekiliyor, işte ilk görüntüler

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP'den sürpriz çıkışı! "Cumhurbaşkanı adayımız hazır"
Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi