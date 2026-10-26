Sinop Boyabat'ta Erdal Çetinkaya çeltik hasadını ailesiyle tamamladı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde geleneksel çeltik hasadı devam ediyor.

İlçenin İmamköyü mevkisinde Erdal Çetinkaya, eşi, damatları ve torunlarıyla birlikte çeltik hasadını tamamladı. Tarlada biçerdöver yardımıyla toplanan çeltikler, kurutma işleminin ardından değerlendirilmek üzere hazırlandı. Ailece gerçekleştirilen hasat çalışması, çeltik üretiminde emeğin ve dayanışmanın önemini ortaya koydu.

Boyabat'ta önemli tarımsal faaliyetler arasında yer alan çeltik yetiştiriciliği, bölge ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı