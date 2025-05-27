Sinop'a 171 milyon TL'lik KÖYDES desteği

Sinop'a 171 milyon TL'lik KÖYDES desteği
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Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında, 2025 yılı için Sinop'a 171 milyon 917 bin TL ödenek tahsis edildi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında, 2025 yılı için Sinop'a 171 milyon 917 bin TL ödenek tahsis edildi.

Konuyla ilgili kamuoyuna açıklamada bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilimiz ve ilçelerimizde KÖYDES kapsamında 171 milyon 917 bin ödeneğimiz Sinop'umuza hayırlı olsun." ifadelerinde bulundu.

KÖYDES programı kapsamında sağlanan bu ödenekle, Sinop'un kırsal mahallelerinde ve köylerinde başta içme suyu temini, köy yollarının bakım, onarım ve asfaltlanması, kanalizasyon altyapısı, menfez ve köprü yapımı gibi çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi planlanıyor. Özellikle köylerde yaşam kalitesini artırmak ve kırsal nüfusun yerinde kalkınmasını desteklemek amacıyla, bu tür yatırımların stratejik önemde olduğu vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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