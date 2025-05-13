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Sındırgı'da Yerel Kalkınma İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Sındırgı'da Yerel Kalkınma İçin Çalışmalar Devam Ediyor
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Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde düzenlenen odak grup toplantıları, çiftçiler, kadınlar, gençler ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla ilçenin kalkınma önceliklerini belirliyor. Toplantılarda tarımsal üretim, istihdam ve kadın girişimciliği gibi konular ele alınıyor.

Doğal Şehir Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında farklı mahallelerde odak grup toplantıları düzenleniyor.

Avrupa Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı destekli LEADER yaklaşımı doğrultusunda yürütülen toplantılarda, çiftçiler, kadınlar, gençler ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek ilçenin kalkınma önceliklerini belirliyor.

Toplantılarda; tarımsal üretimin desteklenmesi, kırsalda istihdam, kadın girişimciliği ve gençlerin ilçede tutulması gibi konular öne çıkıyor. Katılımcı sürecin sonunda oluşturulacak Yerel Kalkınma Stratejisi ile Sındırgı'ya yeni projeler ve kaynaklar kazandırılması hedefleniyor. Toplantıların kırsal mahallelerde çeşitli gruplarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Ekonomi
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