Sındırgı'da Kornishon Hasadı Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde coğrafi işaretle tescillenen kornişonunun hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bereketli topraklarda hummalı bir çalışma sürerken, üreticilerin heyecanına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'da, kornişon toplayarak, hasada katıldı.

Tarlada üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri, kornişon topladı, hasat süreci hakkında bilgi aldı. Üreticiler, bu yılki verimin ve kalitenin yüksek olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Heyet sonrasında ilçede üretim yapan turşu fabrikasını da ziyaret etti.

Tarım ve üretimin stratejik önemine dikkat çeken Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sındırgı'nın verimli topraklarında yetişen ve coğrafi işaretiyle markalaşan kornişon, hem bölge ekonomisine hem de ülkemize değer katıyor. Üreticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise, "Tarım alanında markalaşmak, katma değeri yüksek ürünlerle mümkün. Sındırgı kornişonu bu anlamda örnek bir başarı hikayesidir. Çiftçimizin emeği, alın teriyle birleşince ortaya gurur verici sonuçlar çıkıyor" diye konuştu.

Tarlalarda verimlilik durumunu yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ise çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyerek, coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmadaki önemini vurguladı.

Sındırgı kornişonu, kendine has aroması, gevrek yapısı ve yüksek kalitesiyle hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir paya sahip bulunuyor.

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile ilçe protokolü de ortak oldu. - BALIKESİR