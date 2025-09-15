Sındırgı'da Biberiye Hasadı Başladı, Üreticiler Yüzde 400 Kazanıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "sarı altın" olarak bilinen biberiyede hasat başladı. Yaylabayır kırsal mahallesinde gölet sayesinde sulu tarıma geçen üreticiler, hem verimin artması hem de yükselen fiyatlarla bu yılı altın yıl olarak değerlendiriyor.

Sındırgı genelinde yaklaşık 5 bin ton biberiye bekleniyor. Temmuzda başlayan hasat ekim ayına kadar sürecek. Geçen yıl kilosu 18-20 lira olan ürün bu yıl 90 liradan alıcı bulunca çiftçilerin yüzü güldü.

Üreticilerden Emine Gülşen, "Allah'a şükür bu yıl biberiyemiz çok iyi, para etti. Altın yıl diyebiliriz." dedi. Ayşe Uğur da "Geçen yıl 20 liraya satıyorduk, bu yıl 90 liradan gidiyor. Çok şükür." ifadesini kullandı.

Göletin verimi artırdığını belirten Ümmü Gülsüm Zengin, "Göletimizi yapanlardan Allah razı olsun. Köyümüz çok ilerledi, adeta küçük Almanya oldu." diye konuştu. Çiftçi Ahmet Gülşen ise gençlere seslenerek, "Çiftçilikte iyi para var, severek yaparsan hem yiyeceğini yetiştiriyorsun hem de gelir elde ediyorsun." dedi.