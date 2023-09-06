Sincan Belediyesi Kırtasiye Malzemeleri Satışını Denetledi

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kırtasiye malzemeleri satan işyerlerini denetleyerek ürünleri kontrol etti ve gerekli uyarıları yaptı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kırtasiye malzemeleri satan işyerlerini denetleyerek ürünleri kontrol etti ve gerekli uyarıları yaptı.

Sahada denetimlerine ara vermeden devam eden Ankara'nın Sincan Belediyesinin zabıta ekipleri, okulların açılmasına kısa bir süre kala ilçede kırtasiye malzemeleri satan işletmeleri denetledi.

Öğrencilerin ve ailelerin sağlıklı ürünlere ulaşması için kırtasiye malzemelerini tek tek kontrol eden ekipler, aynı ürünlerin farklı işletmelerdeki fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler etiket kontrolü yaparak reyonlardaki fiyatların kasadaki ile aynı olup olmadığını inceledi.

İnce eleyip sık dokuyan zabıta ekipleri, satılan malzemelerin Türk Standartları Enstitüsü güvenlik standartlarına uyup uymadığını da kontrol etti. Ürünlerde 'CE' işareti bulunması, kullanım süresine uygunluk, üretim yerinin yazılması kriterlerine bakıldı.

Vatandaşı bilinçlendirmek ve halk sağlığını tehdit eden ürünleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ürünlerin satışının yapılmaması konusunda esnaflara uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan işyerlerinde gerekli işlemleri uyguladı. - ANKARA