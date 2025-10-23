Haberler

Sinan Öncel, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Sinan Öncel, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanlığına Yeniden Seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Markalar Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda Sinan Öncel, oybirliğiyle başkanlığa yeniden seçildi. Öncel, derneğe üye marka sayısının arttığını ve sektördeki sorunlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Markalar Derneğinin (BMD) başkanlığına Sinan Öncel yeniden seçildi.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile sektör derneklerinin başkanlarının da katıldığı BMD'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda Sinan Öncel'in hazırladığı tek liste oylandı.

Öncel'in listesi genel kurula katılan üyelerin oybirliğiyle seçildi.

Açıklamada kuruldaki konuşmasına yer verilen Öncel, BMD'ye üye marka sayısının görev yaptıkları dönemde 320'den 512'ye çıktığını belirterek, "Hazır giyim, ayakkabı, spor, kozmetik, restoran, mobilya ve diğer sektörlerden markalarla temsil gücümüz giderek daha da güçleniyor. Yeni dönem için geniş katılımlı ve kapsayıcı bir yönetim kurulu oluşturduk. Her sektörün yönetimde temsil edilmesine özen gösterdik. Üyelerimizden aldığımız güçle sektörün sorunlarını her platformda dile getiriyor, takipçisi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Markaların büyük bir kısmı için kiranın bir numaralı sorun olduğuna dikkati çeken Öncel, "Üyelerimizin yüzde 64'ü kira davalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Üretim ve operasyonlarımızdaki maliyet artışlarıyla kayıt dışı üretim de sorun oluşturmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"Kayıt dışı üretim ve sahte markalarla ilgili şikayet var"

Öncel, kayıt dışı üretim ve sahte markalarla ilgili de şikayet olduğunu belirterek şunlara dikkati çekti:

"Ayrıca düşük gümrük vergisiyle ülkemize ürün satışı yapan Uzak Doğu merkezli e-ticaret platformlarının neden olduğu haksız rekabet sürekli gündemimizdeydi. Ticaret Bakanlığının bu platformların ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerini hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye göndermelerini kısıtlamasını memnuniyetle karşıladık. Aynı zamanda tüketici güvenliği ve sağlığının korunması için önemli bir adım olan uygulamanın hazır giyimi de kapsayacak şekilde genişletileceğini ümit ediyoruz."

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında markalarla her zaman yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için markalı ihracatı artırmak zorunda olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.