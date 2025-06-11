Sinan Canan: 'Kripto paraları fırsat değil, bilinçli yatırım aracı olarak görmeliyiz'

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, Fişekhane'de altıncı kez düzenlendi. Finansal teknolojiler, yapay zeka ve blockchain gibi yenilikçi konuların öne çıktığı etkinlik, Türkiye ve dünyadan birçok önemli aktörü ağırladı. CoinTR, WhiteBIT, GateTR gibi sektör liderlerinin yanı sıra Haberler.com da organizasyonda yer aldı.

Akademisyen, biyolog ve yazar Sinan Canan da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. Canan, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunarak özellikle yeni nesil yatırım araçlarına ve bu araçların toplumda nasıl algılandığına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"FIRSAT ZİHNİ, EKONOMİK ARAÇLARI SUİSTİMALE AÇIK BIRAKIYOR"

Sinan Canan, kripto paralar ve borsa gibi araçların insan doğasındaki "fırsatçılık dürtüsü"yle nasıl kesiştiğini antropolojik bir perspektifle değerlendirdi. Canan, "İnsan türü fırsat bulduğunda anında harekete geçmeye eğilimlidir. Günümüzde ise bu dürtü, 'bir koyup üç alma' gibi hızlı kazanç hayalleriyle yatırım alanına yansıyor. Bu da ekonomik araçların suistimaline yol açabiliyor" dedi.

Yeni nesil yatırım enstrümanlarının uzun vadeli ekonomik bilinçle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Canan, "Kripto paraları fırsat zihnine hizmet edecek şekilde değil, çağın gereği olan yeni yaşam biçimlerinin parçası olarak öğrenmeliyiz. Aksi takdirde kısa vadeli kazançlar, uzun vadede acı kayıplar getirir" ifadelerini kullandı.

"BLOCKCHAIN'I ANCAK KÖY METAFORUYLA ANLAYABİLDİM"

Sinan Canan, blockchain gibi kavramların kuşaklar arası algı farkları sebebiyle kolay kavranamadığını belirtti. Kendisinin bu sistemi bir arkadaşının verdiği köy metaforuyla anladığını söyleyen Canan, "Bir köyde 20 kişiye sorduğunda herkes aynı kişiyi eşeğin sahibi olarak gösteriyorsa, işte blockchain de böyle çalışır. Bu örnek sayesinde bir nebze anlayabildim ama hâlâ emin değilim," diyerek dijital sistemlere adaptasyon sürecinin bireyden bireye farklılık göstereceğini belirtti.

"TEKNOLOJİYİ ÖNCE BÜYÜLERİZ, SONRA KULLANIRIZ"

Finansal değerlerin tarih boyunca sadece biçim değiştirdiğini söyleyen Canan, "İnsanlık tarih boyunca değer takası için farklı yollar kullanıldı. Kripto paralar da bu değişimin son halkası. Fakat değer dediğimiz şeyin özü değişmedi" dedi.

Yeni teknolojilerin topluma entegrasyon sürecine de değinen Canan, "Önce teknolojiden büyüleniriz, sonra onu kullanmanın bir yolunu buluruz. Matbaadan elektriğe kadar her şey böyle gelişti. Bugünkü teknolojiler de zamanı geldiğinde hayatın bir parçası haline gelecek" şeklinde konuştu.