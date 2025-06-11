Sinan Canan: "Kripto paraları fırsat değil, bilinçli yatırım aracı olarak görmeliyiz"

Sinan Canan: 'Kripto paraları fırsat değil, bilinçli yatırım aracı olarak görmeliyiz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fintech Week 2025'te konuşan akademisyen Sinan Canan, kripto paralara yönelik "fırsat zihni" uyarısında bulundu. Yatırım araçlarının kısa vadeli kazanç hırsıyla değil, uzun vadeli ekonomik bilinçle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Canan, blockchain'i köy metaforuyla anladığını da esprili bir dille paylaştı.

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, Fişekhane'de altıncı kez düzenlendi. Finansal teknolojiler, yapay zeka ve blockchain gibi yenilikçi konuların öne çıktığı etkinlik, Türkiye ve dünyadan birçok önemli aktörü ağırladı. CoinTR, WhiteBIT, GateTR gibi sektör liderlerinin yanı sıra Haberler.com da organizasyonda yer aldı.

Akademisyen, biyolog ve yazar Sinan Canan da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. Canan, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunarak özellikle yeni nesil yatırım araçlarına ve bu araçların toplumda nasıl algılandığına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Canan: 'Kripto paraları fırsat değil, bilinçli yatırım aracı olarak görmeliyiz'

"FIRSAT ZİHNİ, EKONOMİK ARAÇLARI SUİSTİMALE AÇIK BIRAKIYOR"

Sinan Canan, kripto paralar ve borsa gibi araçların insan doğasındaki "fırsatçılık dürtüsü"yle nasıl kesiştiğini antropolojik bir perspektifle değerlendirdi. Canan, "İnsan türü fırsat bulduğunda anında harekete geçmeye eğilimlidir. Günümüzde ise bu dürtü, 'bir koyup üç alma' gibi hızlı kazanç hayalleriyle yatırım alanına yansıyor. Bu da ekonomik araçların suistimaline yol açabiliyor" dedi.

Yeni nesil yatırım enstrümanlarının uzun vadeli ekonomik bilinçle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Canan, "Kripto paraları fırsat zihnine hizmet edecek şekilde değil, çağın gereği olan yeni yaşam biçimlerinin parçası olarak öğrenmeliyiz. Aksi takdirde kısa vadeli kazançlar, uzun vadede acı kayıplar getirir" ifadelerini kullandı.

"BLOCKCHAIN'I ANCAK KÖY METAFORUYLA ANLAYABİLDİM"

Sinan Canan, blockchain gibi kavramların kuşaklar arası algı farkları sebebiyle kolay kavranamadığını belirtti. Kendisinin bu sistemi bir arkadaşının verdiği köy metaforuyla anladığını söyleyen Canan, "Bir köyde 20 kişiye sorduğunda herkes aynı kişiyi eşeğin sahibi olarak gösteriyorsa, işte blockchain de böyle çalışır. Bu örnek sayesinde bir nebze anlayabildim ama hâlâ emin değilim," diyerek dijital sistemlere adaptasyon sürecinin bireyden bireye farklılık göstereceğini belirtti.

"TEKNOLOJİYİ ÖNCE BÜYÜLERİZ, SONRA KULLANIRIZ"

Finansal değerlerin tarih boyunca sadece biçim değiştirdiğini söyleyen Canan, "İnsanlık tarih boyunca değer takası için farklı yollar kullanıldı. Kripto paralar da bu değişimin son halkası. Fakat değer dediğimiz şeyin özü değişmedi" dedi.

Yeni teknolojilerin topluma entegrasyon sürecine de değinen Canan, "Önce teknolojiden büyüleniriz, sonra onu kullanmanın bir yolunu buluruz. Matbaadan elektriğe kadar her şey böyle gelişti. Bugünkü teknolojiler de zamanı geldiğinde hayatın bir parçası haline gelecek" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı 3. Lig'e transfer oldu
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
title