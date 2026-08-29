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Simav Jeotermal Sera Bölgesi Üretime Hazır

Simav Jeotermal Sera Bölgesi Üretime Hazır
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Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermal kaynaklarla ısıtılan sera organize tarım bölgesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla üretime hazır hale geldi. 1.185 dekar alanda 17 modern sera ve 8 sanayi tesisi yer alacak. Tam kapasitede 1.500 kişiye istihdam ve yıllık 3 milyar lira ekonomik katkı hedefleniyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermal kaynakların tarımsal üretimde değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üretime hazır hale geldi.

Jeotermalin gücü ile tarımsal üretimin bir araya getirildiği proje kapsamında toplam 1.185 dekar üretim alanı bulunuyor. Bölgede 17 modern sera ile 8 sanayi tesisi yatırımcıların hizmetine sunulacak.

Projenin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlanması ve ülke ekonomisine yıllık 3 milyar lira katkı sunulması hedefleniyor.

Simav'ın jeotermal potansiyelinin tarımsal üretime kazandırılmasıyla bölge ekonomisine önemli bir ivme kazandırması beklenen Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin, Kütahya'nın tarım ve yatırım potansiyelinin güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Modern üretim altyapısı, istihdam kapasitesi ve ekonomik katkısıyla dikkat çeken tesisin Kütahya, bölge ve ülke ekonomisine hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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